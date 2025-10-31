وزير البيئة يزور المقر الرئيسي لصندوق المناخ الأخضر في سيؤول

02:06 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/752047 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- زار وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان أمس الخميس، المقر الرئيسي لصندوق المناخ الأخضر في العاصمة الكورية سيؤول، والتقى المديرة التنفيذية للصندوق الدكتورة مافالدا، والدكتور أمجد المهدي المسؤول الإقليمي للشرق الأوسط، وفريق مشروع تحلية ونقل مباه العقبة - عمان، وذلك على هامش مشاركته في الأسبوع العالمي للنمو الأخضر (GGGI Week 2025). اضافة اعلان





وخلال اللقاء، شكر سليمان صندوق المناخ الأخضر ومجلس إدارته على الموافقة على تمويل مشروع تحلية ونقل مياه العقبة – عمان، بقيمة 295 مليون دولار أميركي، مؤكداً أن هذا المشروع يُعد محورياً في تعزيز الأمن المائي الوطني والتغلب على تحديات شح الموارد المائية في الأردن.



من جهتها، أعربت الدكتورة مافالدا عن فخرها بالشراكة المثمرة مع الأردن، مشيدةً بجهود الحكومة الأردنية التي أثمرت عن حصول المملكة على هذا التمويل، مشيرة إلى أن المشروع يمثل أكبر استثمار منفرد لصندوق المناخ الأخضر على مستوى العالم، وأحد أكبر المشاريع الإستراتيجية في مجال المياه، معربة عن تطلعها لرؤية نتائجه على أرض الواقع.



كما أكد سليمان خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون المستقبلي بين الأردن وصندوق المناخ الأخضر لدعم تنفيذ مشاريع وطنية وإقليمية تسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وزيادة المرونة المناخية والمائية في المملكة.

