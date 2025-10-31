افتتاح المركز المجتمعي والتعليمي وحديقة بلدية برقش

ويأتي المشروع، ثمرة شراكة مميزة بين وزارة الإدارة المحلية ومنظمة العمل الدولية وبدعم من الحكومة الألمانية ممثلة ببنك التنمية الألماني (KfW)، وبجهود كادر بلدية برقش المشرف على التنفيذ.
ويُعد المشروع إضافة نوعية لمنطقة برقش، من خلال إنشاء حديقة عامة حديثة تُعد المتنفس الأول لأبناء المنطقة، مزوّدة بمرافق خدمية متكاملة، وساحات ألعاب، ومناطق خضراء، وأنظمة ري وإنارة حديثة تراعي احتياجات النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.
-
أخبار متعلقة
-
وفد من المؤسسة السورية للبريد يزور الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك
-
الأمن يكشف تفاصيل وفاة شخصين داخل بئر في إربد
-
انخفاض أسعار المحروقات في الأردن .. تفاصيل
-
إنقاذ شخصين من داخل بئر في إربد والبحث عن اثنين آخرين
-
وزير البيئة يزور المقر الرئيسي لصندوق المناخ الأخضر في سيؤول
-
استمرار تثبيت بند فرق أسعار الوقود عند الصفر في تشرين الثاني 2025
-
الصفدي يشارك اليوم في الدورة 21 لحوار المنامة بالبحرين
-
الولايات المتحدة: الأردن يحافظ على جاذبيته للاستثمار ويحقق نموًا رغم تحديات إقليمية