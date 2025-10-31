الجمعة 2025-10-31 04:49 م
 

افتتاح المركز المجتمعي والتعليمي وحديقة بلدية برقش

الجمعة، 31-10-2025 03:34 م
الوكيل الإخباري- افتتح أمين عام وزارة الإدارة المحلية الدكتور نضال أبو عرابي، وممثلي بنك التنمية الألماني (KfW) ومنظمة العمل الدولية (ILO)، المركز المجتمعي والتعليمي والحديقة العامة في بلدية برقش في لواء الكورة غرب إربد، بحضور متصرف لواء الكورة وعدد من مديري الدوائر وأبناء المجتمع المحلي.اضافة اعلان


ويأتي المشروع، ثمرة شراكة مميزة بين وزارة الإدارة المحلية ومنظمة العمل الدولية وبدعم من الحكومة الألمانية ممثلة ببنك التنمية الألماني (KfW)، وبجهود كادر بلدية برقش المشرف على التنفيذ.

ويُعد المشروع إضافة نوعية لمنطقة برقش، من خلال إنشاء حديقة عامة حديثة تُعد المتنفس الأول لأبناء المنطقة، مزوّدة بمرافق خدمية متكاملة، وساحات ألعاب، ومناطق خضراء، وأنظمة ري وإنارة حديثة تراعي احتياجات النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.
 
 
