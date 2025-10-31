إنقاذ شخصين من داخل بئر في إربد والبحث عن اثنين آخرين

02:24 م

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإنقاذ في مديرية دفاع مدني شرق إربد تعاملت مساء اليوم مع حادث سقوط أربعة أشخاص داخل بئر في إحدى مناطق المحافظة. اضافة اعلان





وأوضح الناطق الإعلامي أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج شخصين من داخل البئر وهما قيد الحياة، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما ونقلهما إلى المستشفى، ووصفت حالتهما العامة بالمتوسطة.



وأضاف أن فرق الدفاع المدني ما زالت تواصل أعمال البحث والإنقاذ لإخراج الشخصين الآخرين، مؤكداً أن كوادر الإنقاذ تستخدم المعدات المتخصصة للتعامل مع الحوادث المشابهة، وأن العمل مستمر لحين الانتهاء من المهمة بالكامل.

