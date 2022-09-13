والد طفلة عمرها 10 أيام ترقد على سرير الشفاء يناشد أهل الخير

الوكيل الإخباري- طفلة أردنية تبلغ من العمر 10 أيام ، تعاني مشاكل في الرئة وثقب في القلب، حيث أن حياتها مهددة اذ لم تكمل العلاج. اضافة اعلان





وقال والدها لـ "الوكيل الإخباري" إن ابنته ترقد على سرير الشفاء بأحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة عمان وبحاجة إلى علاج ، مبينا أنه لا يمتلك تأمين صحي .



وأشار إلى أن ضيق الحال يحول دون قدرته على اكمال العلاج لابنته ، ما يزيد من وطأة ألمه ومعاناته حيث أنه بالكاد يوفر لقمة العيش لعائلته.



وبدا على صوته مدى الألم والحاجة الماسة لعلاج ابنته، والتي تصل تكلفته إلى 10 آلاف دينارا ، وقال "أتمنى من أهل الخير مساعدتي لأرى ابنتي تتماثل للشفاء حيث أنه عاجز عن تسديد فاتورة المستشفى التي ترقد به ابنته.



مناشدة امام أهل الخير للوقوف على حالة الطفلة التي بات رهن الموت ، ومدى الحاجة لمتابعة حالتها الصحية. للتواصل: 0793334441