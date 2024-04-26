الجمعة 26-04-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل شاهد.. لحظة اعتقال الشرطة رئيسة قسم الفلسفة بجامعة إيموري الأميركية

تنظيم الاتصالات تتخذ جميع التدابير لإيقاف التشويش على نظام "GPS"

عودة خدمات الإنترنت الثابت في وسط وجنوب قطاع غزة

أسعار النفط تقفز عالمياً

السفير الأردني الخالدي يقدم أوراق اعتماده سفيرا معتمدا غير مقيم إلى رئيسة هندوراس

الطرق المغلقة في البحر الميت اليوم - مناطق

أسعار الذهب اليوم عالميا

الاحتلال يقتحم مدينة نابلس

مقتل إسرائيلي بقصف جنوبي لبنان

وفيات الجمعة 26/ 4/ 2024

الجمعة، 26-04-2024 10:35 ص

السفير الأردني الخالدي يقدم أوراق اعتماده سفيرا معتمدا غير مقيم إلى رئيسة هندوراس

١


الوكيل الاخباري - قدم السفير عدلي قاسم الخالدي، أوراق اعتماده إلى رئيسة هندوراس إيريس شيومارا كاسترو سارمينتو، سفيراً معتمداً غير مقيم للأردن لدى جمهورية هندوراس، خلال مراسم جرت في القصر الرئاسي في العاصمة تيغوسيغالبا.

اضافة اعلان


ونقل السفير الخالدي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيسة الجمهورية كاسترو، وتمنياته لشعب هندوراس بمزيد من التقدم والنماء.


وبدورها طلبت كاسترو نقل تحياتها وتقديرها إلى جلالة الملك، مشيدة بسياسة جلالته الحكيمة، كما أبدت اهتمام حكومة بلادها بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنيةً للأردن وشعبه دوام التقدم والازدهار.


وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية إدواردو إنريكي رينا، ومدير عام ديوان الرئاسة، ومدير عام البروتوكول ومراسم الدولة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
٣

تنظيم الاتصالات تتخذ جميع التدابير لإيقاف التشويش على نظام "GPS"

١

الطرق المغلقة في البحر الميت اليوم - مناطق

42024230349845750235

وزير الداخلية يوزير الداخلية يعلق على الانتخابات القادمة

662a8e4ccc305

الملك والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا التطورات الراهنة

4202424172821950058848

الملك يعزي قبيلة بني حميدة

88

تنويه امني لمستخدمي "واتساب"

أخبار متعلقة
تتت

الملك وولي العهد يزوران محافظة المفرق

50-1

القطاع التجاري : العلم الأردني مبعث فخر

6615755811f15

الملك مهنئا بحلول عيد الفطر: نسأل الله أن يديم الأردن سندا لأشقائه

1712488416680

وزير الأوقاف يرعى حفل ختم القرآن في الشونة الجنوبية