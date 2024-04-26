السفير الأردني الخالدي يقدم أوراق اعتماده سفيرا معتمدا غير مقيم إلى رئيسة هندوراس

الوكيل الاخباري - قدم السفير عدلي قاسم الخالدي، أوراق اعتماده إلى رئيسة هندوراس إيريس شيومارا كاسترو سارمينتو، سفيراً معتمداً غير مقيم للأردن لدى جمهورية هندوراس، خلال مراسم جرت في القصر الرئاسي في العاصمة تيغوسيغالبا.

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ونقل السفير الخالدي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيسة الجمهورية كاسترو، وتمنياته لشعب هندوراس بمزيد من التقدم والنماء.



وبدورها طلبت كاسترو نقل تحياتها وتقديرها إلى جلالة الملك، مشيدة بسياسة جلالته الحكيمة، كما أبدت اهتمام حكومة بلادها بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنيةً للأردن وشعبه دوام التقدم والازدهار.



وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية إدواردو إنريكي رينا، ومدير عام ديوان الرئاسة، ومدير عام البروتوكول ومراسم الدولة.

