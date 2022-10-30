الأحد 30-10-2022
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الأحد، 30-10-2022 08:32 م

الحاج احمد موسى يعقوب النعيمات في ذمة الله

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بسم الله الرحمن الرحيم

" يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي "

ببالغ الحزن والاسى وقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره انتقل الى رحمة الله الحاج احمد موسى يعقوب النعيمات (ابو العبد) ،وسيشيع جثمانه الطاهر الى مثواه الاخير في مقبرة العائلة في بيوضة الغربية بعد صلاة المغرب يوم الاحد٣٠/١٠/٢٠٢٢ في مسجد عبدالله بن رواحة 

اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلً خيراً من اهله وجيران خيراً من جيرانه وناس خيراً من ناسه .
 
تقبل التعازي في ديوان العائلة في السلط الصبيحي بيوضة الغربية

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