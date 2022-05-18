الأربعاء 18-05-2022
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 18-05-2022 10:57 ص

الحاج عمرو محمد القيق في ذمة الله

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الوكيل الإخباري - (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) 

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انتقل الى رحمة الله تعالى فجر اليوم الاربعاء الحاج عمرو محمد محمود القيق 
والد كل من: رامي ومحمد ورولا وريم و آلاء واسماء وشيماء.


وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر يوم غد الخميس الموافق : ١٩ / ٥ من مسجد مقبرة سحاب الى مثواه الاخير في مقبرة سحاب.

 

تقبل التعازي للرجال في جمعية بتير / الهاشمي الشمالي


وللنساء في منزل المرحوم الكائن في مرج الحمام  
من الساعة ٤ عصراً وحتى التاسعة مساءً


أسرة راديو هلا و برنامج الوكيل و موقع الوكيل الاخباري يتقدمون بالتعازي من الزميلة آلاء القيق بوفاة والدها 


إنا لله وإنا إليه راجعون


 




 

 


 

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