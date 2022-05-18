الحاج عمرو محمد القيق في ذمة الله

الوكيل الإخباري - (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))
انتقل الى رحمة الله تعالى فجر اليوم الاربعاء الحاج عمرو محمد محمود القيق
والد كل من: رامي ومحمد ورولا وريم و آلاء واسماء وشيماء.
وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر يوم غد الخميس الموافق : ١٩ / ٥ من مسجد مقبرة سحاب الى مثواه الاخير في مقبرة سحاب.
تقبل التعازي للرجال في جمعية بتير / الهاشمي الشمالي
وللنساء في منزل المرحوم الكائن في مرج الحمام
من الساعة ٤ عصراً وحتى التاسعة مساءً
أسرة راديو هلا و برنامج الوكيل و موقع الوكيل الاخباري يتقدمون بالتعازي من الزميلة آلاء القيق بوفاة والدها
إنا لله وإنا إليه راجعون