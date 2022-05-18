الحاج عمرو محمد القيق في ذمة الله

الوكيل الإخباري - (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))

اضافة اعلان



انتقل الى رحمة الله تعالى فجر اليوم الاربعاء الحاج عمرو محمد محمود القيق

والد كل من: رامي ومحمد ورولا وريم و آلاء واسماء وشيماء.



وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر يوم غد الخميس الموافق : ١٩ / ٥ من مسجد مقبرة سحاب الى مثواه الاخير في مقبرة سحاب.

تقبل التعازي للرجال في جمعية بتير / الهاشمي الشمالي



وللنساء في منزل المرحوم الكائن في مرج الحمام

من الساعة ٤ عصراً وحتى التاسعة مساءً



أسرة راديو هلا و برنامج الوكيل و موقع الوكيل الاخباري يتقدمون بالتعازي من الزميلة آلاء القيق بوفاة والدها



إنا لله وإنا إليه راجعون

