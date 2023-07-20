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الخميس، 20-07-2023 11:46 ص

الدكتور محمد واصف يعلن عن صدور كتابه الجديد "النبض الموسيقي الأردني في مائة عام"

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الوكيل الاخباري - أعلن الدكتور محمد واصف عن صدور كتابه "النبض الموسيقي الأردني في مائة عام" الذي حاز على دعم وزارة الثقافة الأردنية، والذي يُعدّ مبحثًا ومرجعًا فنّيًّا ضخمًا، تناول المنجز الموسيقي الأردني على مدار قرن كامل.

وفي إعلانه عن الحدث، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علّق واصف بالقول "بعد البحث والكتابة لأكثر من ثلاثة أعوام تم بحمد الله وبدعم مشكور من وزارة الثقافة إصدار كتابي "النبض الموسيقي الأردني في مائة عام" في قطع ضم ٧٠٠ صفحة".
 
ويُذكر أنه سبق لواصف عام ٢٠١٠ أن أصدر كتابًا آخر يصبّ في موضوع قريب، جاء بعنوان "الأغنية الأردنية بين الحنين إلى الماضي والواقع الحالي - دراسة في مهرجان الأغنية الأردني". 

وإلى جانب كونه المدير الحالي لوحدة الإعلام والعلاقات العامة والإذاعة في الجامعة الأردنية، والأستاذ المساعد في قسم الموسيقى في كلية الفنون والتصميم في الجامعة، فيُعدّ واصف أحد الأعلام الموسيقية داخل وخارج الأردن، إذ اضطلع بعدد من الأعمال الفنية الرفيعة منذ تسعينات القرن المنصرم، منها على سبيل المثال لا الحصر:  مغناة افتتاح مهرجان جرش (٢٠١٩) للشاعر حيدر محمود وعشرات الاغاني للشاعر حبيب الزيودي وشعراء اخرين، اوبريت السرو والقباب واوبريت صلوات الامهات واوبريت سبيل الحوريات أوبريت تمر المحبة وأوبريت حلم تمرة  واوبريت الخزنة وغيرها وغيرها.

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