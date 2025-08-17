حفل عشاء بمناسبة زفاف الدكتور عبد الله فارس العلاونة - صور

وأقيمت الوليمة في المدينة الرياضية واحيى حفل العشاء الفنان بشار السرحان .
وقد أعربت العائلة عن امتنانها لكل من شاركهم هذه الفرحة معتبرًة أن حضور الأحبة زاد المناسبة بهاءً ودفئًا.
