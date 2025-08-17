الأحد 2025-08-17 02:05 م
 

حفل عشاء بمناسبة زفاف الدكتور عبد الله فارس العلاونة - صور

الأحد، 17-08-2025 01:27 م

الوكيل الإخباري-    أقام ابناء المرحوم فارس قاسم العلاونة حفل عشاء فاخر بمناسبة زفاف شقيقهم الدكتور  عبد الله فارس العلاونة حيث شهد الحفل حضورًا واسعًا لوجهاء العشائر  والعطوفة والسعادة إضافة إلى الأهل والأصدقاء في أجواء مفعمة بالفرح والمودة.

وأقيمت الوليمة في المدينة الرياضية واحيى حفل العشاء الفنان بشار السرحان .

وقد أعربت العائلة  عن امتنانها لكل من شاركهم هذه الفرحة معتبرًة أن حضور الأحبة زاد المناسبة بهاءً ودفئًا.

Image1_820251713226938791238.jpg
Image2_820251713226938791238.jpg
Image3_820251713226938791238.jpg
Image4_820251713226938791238.jpg
Image1_8202517132232663668044.jpg
Image2_8202517132232663668044.jpg
Image3_8202517132232663668044.jpg
Image4_8202517132232663668044.jpg
Image1_8202517132256925395671.jpg
Image2_8202517132256925395671.jpg
Image3_8202517132256925395671.jpg
Image4_8202517132256925395671.jpg
Image1_8202517132322597224023.jpg
Image2_8202517132322597224023.jpg
Image3_8202517132322597224023.jpg
Image4_8202517132322597224023.jpg
Image1_8202517132351202313883.jpg
Image2_8202517132351202313883.jpg
Image3_8202517132351202313883.jpg
Image4_8202517132351202313883.jpg
Image1_8202517132424364845626.jpg
Image2_8202517132424364845626.jpg
Image3_8202517132424364845626.jpg
Image4_8202517132424364845626.jpg
Image1_8202517132451729557474.jpg
Image2_8202517132451729557474.jpg
Image3_8202517132451729557474.jpg
Image4_8202517132451729557474.jpg

 
 
