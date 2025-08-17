حفل عشاء بمناسبة زفاف الدكتور عبد الله فارس العلاونة - صور

الوكيل الإخباري- أقام ابناء المرحوم فارس قاسم العلاونة حفل عشاء فاخر بمناسبة زفاف شقيقهم الدكتور عبد الله فارس العلاونة حيث شهد الحفل حضورًا واسعًا لوجهاء العشائر والعطوفة والسعادة إضافة إلى الأهل والأصدقاء في أجواء مفعمة بالفرح والمودة.



وأقيمت الوليمة في المدينة الرياضية واحيى حفل العشاء الفنان بشار السرحان .



وقد أعربت العائلة عن امتنانها لكل من شاركهم هذه الفرحة معتبرًة أن حضور الأحبة زاد المناسبة بهاءً ودفئًا.

