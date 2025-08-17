شكر وتقدير للعميد والطبيب المستشار زيد مكاحلة وفريقه الرائع

الوكيل الإخباري- معاني الشكر والمحبة بحجم السماء لكل من العميد والطبيب المستشار زيد مكاحلة وفريقك الرائع ،الطبيب محمد ابو طالب والطبيب عمار العمري والطبيب قيس القسوس ، لما قدمتموه لـطفلي هاشم الدويري خلال اجراء عملية (قلب مفتوح) ومتابعته مع كل خفقة قلب ؛



عناية الله عز وجل هي رفيقنا جميعاً وبكل الأوقات ، فقد كنتم الوسيلة ومفتاح الطمأنينة للأهل في وقت كان فيه الخوف هاجساً لنا والدموع رفيقنا اللدود ؛ سيكبر إبني بإذن الله وسيكون الطبيب زيد بطل روايته التي يرويها بكل فخر وحٌب ..

فإن الحروف مهما تشكلت وتكونت لن توازي مقام علمكم وإنسانيتكم .. شكراً لكم من القلب للقلب.

جزاكم الله عنا خير الجزاء ، وادامكم منارة أمل لكل من ضاقت عليه الدنيا.