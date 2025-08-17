شكر وتقدير للعميد والطبيب المستشار زيد مكاحلة وفريقه الرائع

عناية الله عز وجل هي رفيقنا جميعاً وبكل الأوقات ، فقد كنتم الوسيلة ومفتاح الطمأنينة للأهل في وقت كان فيه الخوف هاجساً لنا والدموع رفيقنا اللدود ؛ سيكبر إبني بإذن الله وسيكون الطبيب زيد بطل روايته التي يرويها بكل فخر وحٌب ..
فإن الحروف مهما تشكلت وتكونت لن توازي مقام علمكم وإنسانيتكم .. شكراً لكم من القلب للقلب.
جزاكم الله عنا خير الجزاء ، وادامكم منارة أمل لكل من ضاقت عليه الدنيا.
الشكر والإمتنان موصول للأخ العقيد الطبيب علاء عودة والكوادر الطبية الرائعة العاملة في مدينة الحسين الطبية لعناية مرضانا .. شكراً لكم جميعاً… والحمدلله في الختام وكل الأوقات.
والد الطفل شاكر الدويري (ابو هاشم)
