الأحد 2025-08-17 02:06 م
 

شكر وتقدير للعميد والطبيب المستشار زيد مكاحلة وفريقه الرائع

شكر وتقدير للعميد والطبيب المستشار زيد مكاحلة وفريقه الرائع
شكر وتقدير للعميد والطبيب المستشار زيد مكاحلة وفريقه الرائع
 
الأحد، 17-08-2025 11:34 ص

الوكيل الإخباري-   معاني الشكر والمحبة بحجم السماء لكل من العميد والطبيب المستشار زيد مكاحلة وفريقك الرائع ،الطبيب محمد ابو طالب والطبيب عمار العمري والطبيب قيس القسوس ، لما قدمتموه لـطفلي هاشم الدويري خلال اجراء عملية (قلب مفتوح) ومتابعته مع كل خفقة قلب ؛ 

عناية الله عز وجل هي رفيقنا جميعاً وبكل الأوقات ، فقد كنتم الوسيلة ومفتاح الطمأنينة للأهل في وقت كان فيه الخوف هاجساً لنا والدموع رفيقنا اللدود ؛ سيكبر إبني بإذن الله وسيكون الطبيب زيد بطل روايته التي يرويها بكل فخر وحٌب ..

اضافة اعلان


 فإن الحروف مهما تشكلت وتكونت لن توازي مقام علمكم وإنسانيتكم .. شكراً لكم من القلب للقلب.
جزاكم الله عنا خير الجزاء ، وادامكم منارة أمل لكل من ضاقت عليه الدنيا.


الشكر والإمتنان موصول للأخ العقيد الطبيب علاء عودة والكوادر الطبية الرائعة العاملة في مدينة الحسين الطبية لعناية مرضانا .. شكراً لكم جميعاً… والحمدلله في الختام وكل الأوقات.


والد الطفل شاكر الدويري (ابو هاشم)

 
 
gnews

أحدث الأخبار

أحد المساجد في العاصمة عمان

أخبار محلية أوقاف معان تطلق حملة تطوعية لتنظيف المساجد

جامعة اليرموك

أخبار محلية "اليرموك" تستضيف مؤتمرًا حول المكتبات الذكية

غغتغا

تكنولوجيا نصائح مهمة من واتساب للمستخدمين‎‏ لحماية رسائلهم الخاصة

العاصمة عمان

أخبار محلية اختتام أعمال المنتدى الإقليمي حول بحوث الطفولة المبكرة في الأزمات

برببر

تكنولوجيا لحماية أفضل.. "يوتيوب" تختبر أداة ذكية تتيح معرفة عمر المستخدم

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية مراكز تقدم خدمات وزارتي التربية والتعليم العالي لغاية يوم الخميس - أسماء

رئاسة الوزراء

أخبار محلية إطلاق جلسات عمل قطاعية في 23 آب لإعداد البرنامج التنفيذي 2 لرؤية التحديث الاقتصادي

تعبيرية

خاص بالوكيل هيئة الطاقة: الأحمال الزائدة على الشبكة الكهربائية لا تُحمل على فواتير المشتركين



 
 





الأكثر مشاهدة