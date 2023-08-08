ترقية الدّكتور معاذ الزّعبيّ إلى رتبة أستاذ مشارك

الوكيل الإخباري -

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قرّر مجلس العمداء في الجامعة الأردنيّة برئاسة معالي الأستاذ الدّكتور نذير عبيدات رئيس الجامعة الأردنيّة ترقية الدّكتور معاذ الزّعبيّ (معاذ هزّاع علي الزّعبيّ) من قسم اللّغة العربيّة وآدابها إلى رتبة أستاذ مشارك في تخصّص النّحو واللّغة العربيّة.يُذكر أنّ الدّكتور قد ترقّى إلى هذه الرّتبة الأكاديميّة بملفّ بحثيّ متكوّن من أبحاث تصنيف عالميّ (سكوبس) من الفئة الأولى، فضلاً عن ملّفه الوظيفيّ الإداريّ الكبير النّشط، وملفّ خدمته الجامعيّة والمجتمعيّة الزّاخر بمنجز كبير في هذا الشّأن.يُعدّ الدّكتور الزّعبيّ من الأسماء الأكاديميّة والبحثيّة والإداريّة التي تحظى بحبّ الجميع وتقديرهم، وهو المعروف بالإخلاص والجدّ والاقتدار والحياديّة والدّمثة والنّبل، كما أنّ له سيرة مشرّفة في العمل الإداريّ في الجامعة والخدمات داخلها فضلاً عن خدمة المجتمع المحليّ بما يخصّ اللّغة العربيّة والعمل المجتمعيّ والإنسانيّ، فضلاً عن مشاركته الدّائمة في المهام الرّسميّة والمؤتمرات والأعمال الوطنيّة والمنهجيّة والإنسانيّة.هو يحظى بتقدير رسميّ وشعبيّ كبير في الجامعة الأردنيّة لما يتحلّى به من مشاعر المودّة والعون تجاه الجميع، وبما يشهد له به الجميع من دماثة الخلق والتّواضع والعون والمحبّة لطلبته وزملائها على حدّ سواء.