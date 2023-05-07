شكر على تعازي ومواساة من عشيرة الذيب قضاة بني صخر

الوكيل الاخباري -

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تتقدم عشيرة الذيب قضاة بني صخر بوافر الشكر وعظيم الإمتنان لجميع من شاركونا واجب العزاء بوفاة فقيدنا عميد آل الذيب المرحوم الحاج منذر خازر الذيب والد كلّ من فراس وإيهاب وأيهم وخازر ، والشكر موصولا لكل الذين تحمّلوا عناء السفر والحضور للمشاركة في الجنازة أو بالحضور إلى بيت العزاء في زبدة الوسطية وعمان أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بالهاتف ونخص بالذكردولة رئيس الوزراءورئيس هيئة الأركانورئيس هيئة مكافحة الفسادوأصحاب المعالي الكراموزير الداخليةووزير الإتصالاتووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراءووزير الطاقة والثروة المعدنيةووزير الصناعة والتجارةووزير العملوأصحاب العطوفة والسعادة من دائرة المخابرات العامة ومن النواب وأفراد الجيش العربي والأمن العام والدفاع المدني وعطوفة محافظ إربد ومن كبار رجال الدولة والسلك الديبلوماسي والوجهاء وشيوخ العشائر الأردنية والعلماء رجال الدين الأفاضل ورؤساء الجمعيات الخيرية والأنسباء والأصدقاء والأقارب .إن مشاركتكم ومواساتكم لنا كان لها عظيم الأثر في نفوسنا وفي التخفيف من مصابنا، راجين من الله تعالى بأن تكون مواساتكم في ميزان حسناتكم ونسأله تعالى بأن لايريكم مكروها بعزيز لديكم وبأن يمد بأعماركم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية كما ونسأله تعالى بالرحمة والمغفرة لفقيدنا ولأمواتكم جميعا إنه كريم قريب مجيب الدعاء .