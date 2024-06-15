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السبت، 15-06-2024 12:33 م

شكر على تعاز من ابناء المرحوم محمود رافع الذيب بني صخر

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الحمد لله الذي أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين.

"ودين الناس يوما سوف يُقضى .. ودَينُ أبيك لن تَقوى عليهِ" 

بسماء رحيبة من الصبر والثقة بقضاء الله وقدره، نعبر عن شكرنا وتقديرنا العميق لكل من شاركنا مشاعر الحزن والعزاء، في وفاة فقيدنا والدنا الحبيب المرحوم الحاج الصيدلاني محمود رافع الذيب "بني صخر" ابو ضياء وامتثالا لسنة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام وتنفيذا لوصية والدنا تقبلنا واجب العزاء من خلال الدفن وعبر الاتصالات الهاتفية ومواقع التواصل الاجتماعي. 

الإخوة والأهل والأصدقاء والجيران الاعزاء، تعازيكم ومواساتكم، لامست قلوبنا، وخففت من آلامنا، ومن أوجاع وصدمة الفراق ووفرت الدعم والتشجيع في هذه اللحظات الصعبة، وكلماتكم الطيبة ودعائكم الصادق دلت على اصالة معدنكم ونخوتكم وشهامتكم. 

نثمن نحن أبناء المرحوم بكل امتنان واعتزاز مواقف المتصلين ومواساتهم لنا ، ونشكر الجميع على رأسهم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ووزير الاوقاف الدكتور محمد الخلايلة والوزراء السابقين ومدراء وقيادات الاجهزة الامنية الحاليين والسابقين والاصدقاء من المسؤولين الحاليين والسابقين، والاصدقاء من اعضاء مجلس الاعيان، والحكام الاداريين ، ومديرية الامن العام التي شاركت في مراسم الدفن، والشكر لكم اصدقائنا المخلصين، اصحاب المواقف الطيبة. 

والشكر ايضا للزملاء الصحفيين واصحاب المواقع الاخبارية وصحيفة الدستور على وقفتهم ومواساتهم لنا في هذا الظرف الصعب، والاخوة الحجاج الذين راسلونا من جبل عرفات وكان لوالدنا نصيب من الدعوات هناك.

نسأل الله لكم العافية والصحة، ونسأله أن يجعل أيامكم كلها من الخير والبركة. 

شكرًا جزيلا لكم جميعا مرة أخرى على وقوفكم بجانبنا في هذا الوقت العصيب.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

تقبلوا خالص تقديرنا وامتناننا.

ابناء المرحوم محمود رافع الذيب..

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