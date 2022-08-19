نعي شاب فاضل

الوكيل الاخباري - عشائر البلقاء عامه وعشيرة الحنيطيين وال الناصر وانسباؤهم واهالي ابو علندا خاصه ينعون بمزيد من الاسى والحزن فقيدهم الغالي المرحوم باذن الله تعالى

الشاب عون ابن الدكتور جعفر علي المحمود الحنيطي

شقيق كل من لبنى و نور و ايات و علي وحمزة

وسيتم تشيع جثمانه الطاهر يوم السبت الموافق ٢٠/٨/٢٠٢٢ إلى مثواه الأخير من مسجد خديجه في ابوعلندا الى مقبرة العائله الخاصه المجاوره للمسجد، تقبل التعازي للرجال بعد صلاة العصر في ديوان عشيرة الحنيطيين الكائن في ابوعلندا و للنساء في منزل والده الكائن في الدوار الرابع شارع موسى بن نصير منزل ١٧

انا لله وانا اليه راجعون

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