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الأحد، 16-10-2022 03:14 م

وفاة الوزير الأسبق محمد فارس الطراونة

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الوكيل الإخباري - انتقل إلى رحمه الله تعالى، اليوم الأحد، الوزير والنائب الأسبق، محمد فارس فجيج الطراونة "أبو جاسم".

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وشغل الراحل الطراونة منصب وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء 1991، ونائباً في مجلس النواب الحادي عشر.

والراحل شقيق كل من الدكتور علي والمحامي عزات والمهندس زكريا والأستاذ صلاح والدكتور خلف والمرحومين مصلح مفتش عام الجمارك الأسبق وصالح أمين عام وزارة العمل الأسبق وكمال الطـراونة.


وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر يوم غد الاثنين في مسجد ام حماط الكبير إلى مقبرة ام حماط مسقط رأس الراحل.


تقبل التعازي يومي الاثنين والثلاثاء بقاعة جمعية أم حماط ـ مؤاب ـ لواء المزار الجنوبي ويومي الأربعاء والخميس القادمين بقاعة ديوان أبناء الكرك في دابوق بالعاصمة ـ عمان.


تغمد الله فقيدنا الفاضل بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.


 




 

 


 

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