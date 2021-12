أفضل 10 تطبيقات في متجر آب ستور لجميع الأجهزة

الوكيل الإخباري - تتضمن قائمة أفضل 10 تطبيقات في متجر آب ستور الكثير من الاختيارات المتنوعة. نتيجة لذلك تعبر هذه التطبيقات عن أكثر التحميلات من المتجر في الولايات المتحدة.





اضافة اعلان

وتضم قائمة أفضل تطبيقات آيفون المجانية التطبيقات التالية:



1 - تيك توك

2 - يوتيوب

3 - إنستاجرام

4 - سناب شات

5 - فيسبوك

6 - ماسنجر

7 - خرائط جوجل

8 - جيميل

9 - Zoom

10 - أمازون

كما جاءت أفضل التطبيقات المدفوعة في متجر آب ستور كالتالي :



1 - Procreate Pocket

2 - HotSchedules

3 - The Wonder Weeks

4 - TouchRetouch

5 - Facetune

6 - Shadowrocket

7 - 75 Hard

8 - Dark Sky Weather

9 - Autosleep Track Sleep on Watch

10 - SkyView

علاوة على ذلك ضمت قائمة أفضل الألعاب المدفوعة في متجر آب ستور لأجهزة آيفون الألعاب التالية:

1- ماين كرافت

2- Heads Up!

3- Bloons TD 6

4- مونوبولي

5- Geometry Dash

6- My Child Lebensborn

7- Plague Inc.

8- True Skate

9- Grand Theft Auto: San Andreas

10- Incredibox

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية