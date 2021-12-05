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الأحد، 05-12-2021 03:17 م

أفضل 10 تطبيقات في متجر آب ستور لجميع الأجهزة

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الوكيل الإخباري - تتضمن قائمة أفضل 10 تطبيقات في متجر آب ستور الكثير من الاختيارات المتنوعة. نتيجة لذلك تعبر هذه التطبيقات عن أكثر التحميلات من المتجر في الولايات المتحدة.

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وتضم قائمة أفضل تطبيقات آيفون المجانية التطبيقات التالية: 

1 - تيك توك
2 - يوتيوب
3 - إنستاجرام
4 - سناب شات
5 - فيسبوك
6 - ماسنجر
7 - خرائط جوجل 
8 - جيميل
9 - Zoom
10 - أمازون

 

كما جاءت أفضل التطبيقات المدفوعة في متجر آب ستور كالتالي : 


1 - Procreate Pocket
2 - HotSchedules
3 - The Wonder Weeks
4 - TouchRetouch
5 - Facetune
6 - Shadowrocket
7 - 75 Hard
8 - Dark Sky Weather
9 - Autosleep Track Sleep on Watch
10 - SkyView

 

علاوة على ذلك ضمت قائمة أفضل الألعاب المدفوعة في متجر آب ستور لأجهزة آيفون الألعاب التالية:

 

1- ماين كرافت
2- Heads Up!
3- Bloons TD 6
4- مونوبولي
5- Geometry Dash
6- My Child Lebensborn
7- Plague Inc.
8- True Skate
9- Grand Theft Auto: San Andreas
10- Incredibox

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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