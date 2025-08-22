أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق حتى الاثنين

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء حتى يوم الاثنين المقبل، صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.