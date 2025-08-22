الجمعة 2025-08-22 10:21 ص
 

أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق حتى الاثنين

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الجمعة، 22-08-2025 08:13 ص

الوكيل الإخباري-   تكون الأجواء اليوم الجمعة، صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء حتى يوم الاثنين المقبل، صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى، في شرق عمان اليوم بين 34- 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 18، وفي مرتفعات الشراة 31 - 17، وفي مناطق البادية 37 - 22، وفي مناطق السهول 34 - 21، وفي الأغوار الشمالية 40 - 26، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 29، وفي البحر الميت 41 - 28، وفي خليج العقبة 41 - 28 درجة مئوية.

 
 
