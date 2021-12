أهم الألعاب الجديدة من مؤتمر نينتندو الأخير

الوكيل الإخباري - تقيم نينتندو في كل شهر ديسمبر من كل عام مؤتمرًا خاصًا للألعاب المستقلة التي تدعمها الشركة وتصدرها لمنصة نينتندو سويتش.





وقد أقامت مؤتمر هذا العام منذ عدة أيام وأعلنت فيه عن مجموعة متنوعة من الألعاب المستقلة الجديدة من مختلف الفئات.





تصدر معظم الألعاب التي ظهرت في المؤتمر هذا العام على منصة نينتندو سويتش بشكل حصري مع بعض الاستثناءات.

لعبة Sea Of Stars

تأتي هذه اللعبة من استوديو Sabotage Studio وهي تقتبس الكثير من ألعاب تقمص الأدوار التي صدرت قديمًا مثل Chrono Trigger.





لعبة Aliisha: The Oblivion of the Twin Goddesses

تأتي هذه اللعبة من استوديوهات نينتندو مباشرةً، ولذلك فإن اللعبة مطورة بشكل رئيسي لتعمل على منصات سويتش بكفاءة.

لعبة Loco Motive

لا تعتبر هذه اللعبة جديدة بشكل كامل، حيث تستطيع لعبها حاليًا عبر أجهزة الحاسب الشخصي وموقع itch.io.





لعبة Afterlove EP

تجمع هذه اللعبة بين مجموعة متنوعة ومختلفة من فئات الألعاب المختلفة مثل محاكاة الصداقة والروايات البصرية الشعرية.





لعبة Dungeon Munchies

صدرت هذه اللعبة مباشرةً بعد أنتهاء العرض الخاص بها، وهي لعبة تقمص أدوار بأسلوب العرض الجانبي، حيث تتحرك الصورة في اللعبة جانبيًا.