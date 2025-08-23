3.291 مليار دينار صادرات القطاع الصناعي خلال 5 شهور

وبحسب معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن، حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، سجلت صادرات 7 قطاعات صناعية فرعية ارتفاعاً كان أعلاها لقطاع الصناعات الإنشائية بنسبة 107 بالمئة، وأقلها التعدينية بنسبة 0.3 بالمئة.
وتراجعت صادرات القطاعات الثلاث الأخرى وهي: العلاجية واللوازم الطبية، والهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1 بالمئة لكل قطاع، والخشبية والأثاث بنسبة 12 بالمئة.
ووفق المعطيات، توزعت صادرات القطاع الصناعي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 737 مليون دينار، ثم الجلدية والمحيكات 689 مليون دينار، والهندسية وتكنولوجيا المعلومات 618 مليون دينار.
وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التعدينية 423 مليون دينار، والتموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته 383 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 233 مليون دينار، والبلاستيكية والمطاطية 72 مليون دينار.
وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات الإنشائية بقيمة 63 مليون دينار، والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 58 مليون دينار، والخشبية والأثاث 16 مليون دينار.
-
أخبار متعلقة
-
جيدكو تبدأ غدا ورشاتها التعريفية في جميع المحافظات
-
ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب محليا السبت
-
انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الجمعة
-
عطاءان لشراء كميات من القمح والشعير
-
الحكومة تطفئ ديونا بقيمة 2 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع