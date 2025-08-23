3.291 مليار دينار صادرات القطاع الصناعي خلال 5 شهور

10:48 ص

بلغت صادرات القطاع الصناعي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 3.291 مليار دينار، مقارنة مع 3.097 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 6.3 بالمئة.





وبحسب معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن، حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، سجلت صادرات 7 قطاعات صناعية فرعية ارتفاعاً كان أعلاها لقطاع الصناعات الإنشائية بنسبة 107 بالمئة، وأقلها التعدينية بنسبة 0.3 بالمئة.



وتراجعت صادرات القطاعات الثلاث الأخرى وهي: العلاجية واللوازم الطبية، والهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1 بالمئة لكل قطاع، والخشبية والأثاث بنسبة 12 بالمئة.



ووفق المعطيات، توزعت صادرات القطاع الصناعي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 737 مليون دينار، ثم الجلدية والمحيكات 689 مليون دينار، والهندسية وتكنولوجيا المعلومات 618 مليون دينار.



وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التعدينية 423 مليون دينار، والتموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته 383 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 233 مليون دينار، والبلاستيكية والمطاطية 72 مليون دينار.



وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات الإنشائية بقيمة 63 مليون دينار، والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 58 مليون دينار، والخشبية والأثاث 16 مليون دينار.