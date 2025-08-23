السبت 2025-08-23 12:31 م
 

الأونروا: مخازننا في الأردن ومصر ممتلئة وجاهزة لملء 6 آلاف شاحنة إلى غزة

شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية تسير على طريق في دير البلح وسط قطاع غزة
شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية تسير على طريق في دير البلح وسط قطاع غزة
 
السبت، 23-08-2025 10:27 ص
الوكيل الإخباري- أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، السبت، أن مخازنها في الأردن ومصر ممتلئة بالمواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الصحية، وأنها جاهزة لملء 6 آلاف شاحنة تحمل هذه المساعدات لإرسالها إلى قطاع غزة.اضافة اعلان


وقالت الأونروا عبر صفحتها على منصة "إكس"، إن "وقف الكارثة الحالية، يتطلب إدخال كميات ضخمة من المساعدات إلى غزة عبر الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا.

وشددت الوكالة الأممية على ضرورة سماح "إسرائيل" بإدخال هذه المساعدات إلى قطاع غزة فورا.

وقال المستشار الإعلامي لـ"الأونروا" عدنان أبو حسنة، إن عدد الوفيات نتيجة سوء التغذية أكبر بكثير من العدد المعلن.

وأضاف أبو حسنة أن هناك عددًا كبيرًا من الوفيات بسبب سوء التغذية أو المرض تدفن بالقرب من الخيام دون الإعلان عنها.

وأكد أن الإحصائيات التي أجرتها الأونروا تشير إلى أنّ الأوضاع في غزة تجاوزت الكارثة، مشيرا إلى أن قطاع غزة وصل إلى نقطة خطيرة وحرجة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

اليمن .. الأمطار تحاصر عدن ووفيات في شبوة وحضرموت

عربي ودولي اليمن .. الأمطار تحاصر عدن ووفيات في شبوة وحضرموت

بوتين يتفاجأ بفتاة يافعة تعمل مساعدة قبطان في الأسطول الذري الروسي

عربي ودولي بوتين يتفاجأ بفتاة يافعة تعمل مساعدة قبطان في الأسطول الذري الروسي

إنا لله وإنا إليه راجعون

الوفيات وفيات السبت 23-8-2025

رئاسة الوزراء: 242 إجراءً تطويرياً في 93 موقعاً بجولات رئيس الوزراء

أخبار محلية رئاسة الوزراء: 242 إجراءً تطويرياً في 93 موقعاً بجولات رئيس الوزراء

الأردن يشارك في منتدى الطاقة الشمسية في بغداد

أخبار محلية الأردن يشارك في منتدى الطاقة الشمسية في بغداد

جيدكو تبدأ غدا ورشاتها التعريفية في جميع المحافظات

اقتصاد محلي جيدكو تبدأ غدا ورشاتها التعريفية في جميع المحافظات

3.291 مليار دينار صادرات القطاع الصناعي خلال 5 شهور

اقتصاد محلي 3.291 مليار دينار صادرات القطاع الصناعي خلال 5 شهور

شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية تسير على طريق في دير البلح وسط قطاع غزة

أخبار محلية الأونروا: مخازننا في الأردن ومصر ممتلئة وجاهزة لملء 6 آلاف شاحنة إلى غزة



 
 





الأكثر مشاهدة