الأونروا: مخازننا في الأردن ومصر ممتلئة وجاهزة لملء 6 آلاف شاحنة إلى غزة

الوكيل الإخباري- أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، السبت، أن مخازنها في الأردن ومصر ممتلئة بالمواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الصحية، وأنها جاهزة لملء 6 آلاف شاحنة تحمل هذه المساعدات لإرسالها إلى قطاع غزة.





وقالت الأونروا عبر صفحتها على منصة "إكس"، إن "وقف الكارثة الحالية، يتطلب إدخال كميات ضخمة من المساعدات إلى غزة عبر الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا.



وشددت الوكالة الأممية على ضرورة سماح "إسرائيل" بإدخال هذه المساعدات إلى قطاع غزة فورا.



وقال المستشار الإعلامي لـ"الأونروا" عدنان أبو حسنة، إن عدد الوفيات نتيجة سوء التغذية أكبر بكثير من العدد المعلن.



وأضاف أبو حسنة أن هناك عددًا كبيرًا من الوفيات بسبب سوء التغذية أو المرض تدفن بالقرب من الخيام دون الإعلان عنها.



وأكد أن الإحصائيات التي أجرتها الأونروا تشير إلى أنّ الأوضاع في غزة تجاوزت الكارثة، مشيرا إلى أن قطاع غزة وصل إلى نقطة خطيرة وحرجة.



