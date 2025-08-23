جيدكو تبدأ غدا ورشاتها التعريفية في جميع المحافظات

11:01 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية (جيدكو) عن بدء ورشات تعريفية ببرامج الدعم الفني والمالي التي تقدمها في مختلف محافظات المملكة، اعتباراً من يوم غد الأحد.





وأوضحت في بيان اليوم السبت، أن الورشات تأتي بالتزامن مع انطلاق الجولة الجديدة من برامج الدعم الموجهة لأصحاب الأفكار الراغبين بتحويلها إلى مشروعات إنتاجية، إضافة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الصناعية والحرفية والزراعية والخدمية.



وتهدف جيدكو من خلال برامجها إلى دعم المشروعات الاقتصادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب تحفيز الريادة والابتكار ورفع نسبة تسجيل الشركات بشكل مستدام مع التركيز على الصناعات الإبداعية عالية القيمة وتمكين المرأة والشباب للتشغيل الذاتي، لا سيما في المناطق الريفية.



ودعت جيدكو الراغبين بمعرفة مواعيد وأماكن الورشات في كل محافظة، إلى متابعة صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.


