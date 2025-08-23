بحث التعاون بمجالات صناعة الأدوية مع رواندا

09:41 ص

الوكيل الإخباري- بحث ممثل قطاع الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، مع سفير جمهورية رواندا لدى المملكة جيمس نغانغو، فرص التعاون بين البلدين بقطاع صناعات الأدوية البشرية واللوازم الطبية والاستفادة من التجربة الأردنية بهذا المجال.





وأكد الدكتور الأطرش أن الصناعات الدوائية الأردنية تتمتع بسمعة عالمية مرموقة وتنتشر في أكثر من 80 سوقاً دولياً بفضل الجودة العالية التي تتمتع بها، مشيراً إلى أن السوق الرواندي يشكّل فرصة واعدة لتعزيز حضور الدواء الأردني في القارة الأفريقية في ظل الطلب المتزايد على المنتجات الدوائية البشرية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية.



وقال في بيان اليوم السبت، إن هناك إمكانات كبيرة للتعاون بين البلدين في مجال التجارة والاستثمار، معرباً عن تطلّع المملكة إلى تعزيز الشراكات وتوسيعها في مختلف المجالات، لا سيما في قطاع الرعاية الصحية والأدوية.



وأشار إلى استعداد القطاع لمد جسور التعاون مع الجانب الرواندي، سواء عبر تصدير الأدوية والمستلزمات الطبية أو من خلال نقل الخبرات الفنية وبناء شراكات استثمارية مشتركة في مجالات التصنيع الدوائي، بما ينعكس إيجاباً على القطاع الصحي والاقتصادي في كلا البلدين.



وأكد الأطرش عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية البناء عليها لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري.



من جانبه، أعرب السفير نغانغو عن تقديره لريادة الأعمال الأردنية في مجال الصناعات الدوائية، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأردن في هذا المجال، وفتح قنوات مباشرة بين الشركات الأردنية ونظيراتها في رواندا، بما يسهم برفع مستوى التبادل التجاري ويخدم المصالح المشتركة.



وأكد الطرفان خلال اللقاء أهمية متابعة المباحثات عبر فرق فنية مختصة، لبحث الآليات العملية لتعزيز التعاون وإقامة شراكات استراتيجية بين البلدين في قطاع الصناعات الدوائية واللوازم الطبية.