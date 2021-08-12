استهداف متجر تطبيقات آبل

الوكيل الإخباري - يستهدف مشروع قانون جديد تم تقديمه في مجلس الشيوخ شركات التكنولوجيا المهيمنة مثل آبل وجوجل على سوق متجر التطبيقات.

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ومن شأن مشروع القانون المسمى قانون متاجر التطبيقات المفتوحة أن يحظر متاجر التطبيقات من إجبار المطورين على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بالمتجر.

كما أنه يمنع الشركات من معاقبة المطورين الذين يقدمون أسعارًا أقل في متجر تطبيقات منفصل أو من خلال أنظمة الدفع الخاصة بهم، على غرار نزاع آبل العام مع Epic Games.



والجدير بالذكر أن مشروع القانون يجعل من غير القانوني للشركات استخدام البيانات غير العامة من متاجرها وذلك لبناء منتجات منافسة ضد الشركات التي تستخدم خدماتها.



ويقول المدافعون عن مشروع القانون: سحقت شركتا آبل وجوج على مدى سنوات المنافسين وحققتا مكاسب ضخمة بينما كانتا تعملان كحراس لهذه التاجر التي تقدر بمليارات الدولارات.



وأضافوا: يساعد مشروع القانون هذا على كسر القبضة القوية لعمالقة التكنولوجيا هذه وفتح اقتصاد التطبيقات أمام المنافسين الجدد ومنح مستخدمي الأجهزة المحمولة مزيدًا من التحكم في أجهزتهم الخاصة.



وردت الشركة المصنعة لهواتف آيفون على مشروع القانون قائلة: وضعنا منذ تأسيسنا مستخدمينا دائمًا في قلب كل ما نقوم به.

وأضافت: متجر آب ستور هو حجر الزاوية في عملنا لتوصيل المطورين والعملاء بطريقة آمنة وجديرة بالثقة وينصب تركيزنا على الحفاظ على متجر التطبيقات حيث يمكن للناس أن يثقوا في أن كل تطبيق يجب أن يفي بإرشاداتنا الصارمة وأن خصوصيتهم وأمانهم محميان.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية





