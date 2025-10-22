تغير لون آيفون 17 Pro يثير قلق المستخدمين

💡 يُرجّح أن السبب هو التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، ما قد يكشف عن ضعف في مقاومة الطلاء الخارجي.
🔍 الطبقة الزجاجية لا تتأثر، لكن الهيكل المعدني يتغير لونه، وأبل لم تُصدر أي تعليق رسمي حتى الآن.
📦 بعض التوقعات تشير إلى احتمال استبدال الأجهزة المتضررة في حال ثبوت خلل في التصنيع، بينما تشير تقارير أخرى إلى أن المشكلة قد تكون محدودة بدُفعات إنتاج معينة.
