تغير لون آيفون 17 Pro يثير قلق المستخدمين

الوكيل الإخباري- بدأ بعض مستخدمي آيفون 17 Pro وPro Max (خصوصًا باللون البرتقالي الكوني والأزرق العميق) بملاحظة تغيّر لون الجهاز تدريجيًا إلى الوردي الذهبي (روز غولد)، خاصة من جهة الكاميرا الخلفية.

💡 يُرجّح أن السبب هو التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، ما قد يكشف عن ضعف في مقاومة الطلاء الخارجي.



🔍 الطبقة الزجاجية لا تتأثر، لكن الهيكل المعدني يتغير لونه، وأبل لم تُصدر أي تعليق رسمي حتى الآن.



📦 بعض التوقعات تشير إلى احتمال استبدال الأجهزة المتضررة في حال ثبوت خلل في التصنيع، بينما تشير تقارير أخرى إلى أن المشكلة قد تكون محدودة بدُفعات إنتاج معينة.