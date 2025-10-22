الأربعاء 2025-10-22 03:16 م
 

تغير لون آيفون 17 Pro يثير قلق المستخدمين

فلب4
تعبيرية
 
الأربعاء، 22-10-2025 02:03 م

الوكيل الإخباري-   بدأ بعض مستخدمي آيفون 17 Pro وPro Max (خصوصًا باللون البرتقالي الكوني والأزرق العميق) بملاحظة تغيّر لون الجهاز تدريجيًا إلى الوردي الذهبي (روز غولد)، خاصة من جهة الكاميرا الخلفية.

اضافة اعلان


💡 يُرجّح أن السبب هو التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، ما قد يكشف عن ضعف في مقاومة الطلاء الخارجي.


🔍 الطبقة الزجاجية لا تتأثر، لكن الهيكل المعدني يتغير لونه، وأبل لم تُصدر أي تعليق رسمي حتى الآن.


📦 بعض التوقعات تشير إلى احتمال استبدال الأجهزة المتضررة في حال ثبوت خلل في التصنيع، بينما تشير تقارير أخرى إلى أن المشكلة قد تكون محدودة بدُفعات إنتاج معينة.

 

 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الديوان الملكي يزور مركز نازك الحريري للتربية الخاصة ويشيد بجهوده وبرامجه

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يزور مركز نازك الحريري للتربية الخاصة ويشيد بجهوده وبرامجه

تع

المرأة والجمال الكولاجين والريتينول والراحة العميقة.. مفتاح العناية الليلية بالبشرة

للاى

المرأة والجمال زيت السمسم: سرّ الجمال الطبيعي للبشرة

ه

فيديو منوع خضار هام لمن يعانون من فقر دم او نقص حديد !

ف

فيديو منوع طريقة سهلة لإدخال المفتاح في الميدالية

ل

فيديو منوع افضل 5 أطعمة للجهاز الهضمي !

السلطات الإماراتية تنفي أنباء منح الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية

أخبار محلية مشروع نظام لترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية "العملات الرقمية"

7ع

فيديو منوع فكرة عبقرية للتخييم



 
 





الأكثر مشاهدة