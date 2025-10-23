ميزة طال انتظارها.. مهم لمستخدمي "واتساب"

الوكيل الإخباري- يستعد تطبيق واتساب لإطلاق ميزة جديدة طال انتظارها، تتيح للمستخدمين اختيار أسماء مستخدمين فريدة لحساباتهم، ما يلغي الحاجة لمشاركة أرقام الهواتف عند التواصل مع الآخرين. هذه الميزة تمثل تحولاً جذرياً في هوية المستخدم داخل التطبيق، حيث سيظهر اسم المستخدم بدلاً من الرقم، مما يعزز الخصوصية ويوفر مرونة أكبر في إدارة الحسابات.

وكشف تقرير لموقع WABetaInfo أن النسخة التجريبية الأخيرة لتطبيق واتساب على أندرويد تضم خيار حجز اسم المستخدم مسبقاً، حيث يمكن للمستخدمين تأمين أسمائهم المفضلة قبل الإطلاق الرسمي للميزة.



ويأتي ذلك وسط ضوابط صارمة لاسم المستخدم، تشمل استخدام أحرف صغيرة وأرقام ونقاط وشرطات سفلية، مع منع بدء أو انتهاء الاسم بنقطة، وقيود على الطول بين 3 إلى 30 حرفاً.



على الرغم من عدم إعلان ميتا حتى الآن عن الموعد الرسمي لإطلاق الميزة، تشير التحديثات إلى قرب إطلاقها بشكل تدريجي حول العالم لضمان استقرار الأداء.



ويعتبر خبراء التقنية أن هذه الخطوة تضع واتساب في منافسة مباشرة مع تطبيقات مثل تيليغرام، وتعزز مستوى الأمان والخصوصية في التطبيق الأشهر للتراسل الفوري.