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الثلاثاء، 06-09-2022 03:00 م

تحذير من واتساب لهذه الفئة

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الوكيل الإخباري - قد يجد بعض مستخدمي "آيفون" أنهم بحاجة إلى تحديث أجهزتهم إذا كانوا يريدون الاستمرار في إرسال الرسائل عبر "واتسآب".

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وكشف في مايو أن النظام الأساسي المملوك لشركة Meta يسقط الدعم لأي أجهزة "آيفون" لا يمكنها تشغيل نظام التشغيل iOS 12 من آبل أو أحدث، وهذه أخبار سيئة لأي شخص لديه "آيفون 5" أو "آيفون 5c".

ولم تعد هذه الأجهزة القديمة متوافقة مع أحدث برامج iOS، واعتبارا من الشهر المقبل، سيجد أي شخص يمتلك جهازا كهذا أن "واتسآب" لم يعد يعمل.
ورصد التغيير في الأصل من قبل فريق eagle-eyed في WABetainfo الذي يكشف بانتظام عن أحدث التغييرات التي تطرأ على هذا التطبيق.


ويبدو أن أولئك الذين لديهم أجهزة غير متوافقة يتلقون بالفعل تنبيهات تقول، "التحديث إلى أحدث إصدار من iOS لمواصلة استخدام "واتسآب". سيتوقف "واتس آب" عن دعم هذا الإصدار من iOS بعد 24 أكتوبر 2022".

 

وإلى جانب هذه النافذة المنبثقة على أجهزة "آيفون"، قام "واتسآب" أيضا بتحديث صفحة الدعم الخاصة به والتي تنص الآن، "حاليا، نقدم الدعم للأجهزة التالية ونوصي باستخدامها: يعمل "أندرويد" بنظام التشغيل 4.1 والأحدث، ويعمل "آيفون" بنظام iOS 12 والإصدارات الأحدث". فلماذا يقوم "واتسآب" بهذا التغيير؟.


من الشائع إلى حد ما أن تتخلى شركة المراسلة عن دعم الأجهزة القديمة مع قول الشركة إنها بحاجة إلى التركيز على الترقيات التي ستكون متاحة لغالبية مستخدميها.


ومع تقدم الهواتف في العمر، يستخدمها عدد أقل من الأشخاص، لذلك من المنطقي من الناحية التجارية التوقف عن دفع التحديثات.


ويقول "واتسآب" إنه يبحث في الأجهزة التي يجب دعمها كل عام ويبدو أنه في عام 2022 نهاية أي شيء يعمل بنظام iOS 10 أو iOS 11.


وقال "واتسآب": "تتغير الأجهزة والبرامج في كثير من الأحيان، لذلك نقوم بانتظام بمراجعة أنظمة التشغيل التي ندعمها ونقوم بإجراء التحديثات. ولاختيار ما نتوقف عن دعمه، نقوم كل عام، مثل شركات التكنولوجيا الأخرى، بالنظر في الأجهزة والبرامج الأقدم والتي لا يزال بها أقل عدد من الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمونها. وقد لا تحتوي هذه الأجهزة أيضا على آخر تحديثات الأمان، أو ربما تفتقر إلى الوظائف المطلوبة لتشغيل "واتسآب"".


وإليكم جميع أجهزة "آيفون" المتوافقة مع iOS 12 والإصدارات الأحدث: iPhone 5S • iPhone 6/6 Plus • iPhone 6S/6S Plus • iPhone SE (1st generation) • iPhone 7/7 Plus • iPhone 8/8 Plus • iPhone X • iPhone XS/XS Max • iPhone XR • iPhone 11 range • iPhone 12 range • iPhone 13 range.

 

 

روسيا اليوم 

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