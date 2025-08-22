كم بلغ سعر الذهب عالميا الجمعة

09:25 ص

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب، الجمعة، إذ أحجم المتعاملون عن المخاطرة قبل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول في ندوة جاكسون هول السنوية التي قد تقدم مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.





بحلول الساعة 00:42 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3337.12 دولارا للأوقية (الأونصة). ولم تشهد العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول تغيرا يذكر عند 3380.30 دولارا.



وحوم مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوع متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.



بدا مسؤولو مجلس الاحتياطي أمس الخميس غير متحمسين لفكرة خفض سعر الفائدة الشهر المقبل فيما يترقب المستثمرون خطاب باول الذي سيلقيه الجمعة في الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش.



وتنتظر السوق لمعرفة ما إذا كان خطابه سيقدم أي مؤشرات بشأن نية البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 16-17 أيلول.



وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع أسواق العقود الآجلة بنسبة 75% خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية الشهر المقبل.



بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 38.08 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.4% إلى 1347.50 دولارا واستقر البلاديوم عند 1111.07 دولار.