الجمعة 2025-08-22 10:20 ص
 

كم بلغ سعر الذهب عالميا الجمعة

سبائك ذهب
سبائك ذهب
 
الجمعة، 22-08-2025 09:25 ص
الوكيل الإخباري-   لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب، الجمعة، إذ أحجم المتعاملون عن المخاطرة قبل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول في ندوة جاكسون هول السنوية التي قد تقدم مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.اضافة اعلان


بحلول الساعة 00:42 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3337.12 دولارا للأوقية (الأونصة). ولم تشهد العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول تغيرا يذكر عند 3380.30 دولارا.

وحوم مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوع متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

بدا مسؤولو مجلس الاحتياطي أمس الخميس غير متحمسين لفكرة خفض سعر الفائدة الشهر المقبل فيما يترقب المستثمرون خطاب باول الذي سيلقيه الجمعة في الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش.

وتنتظر السوق لمعرفة ما إذا كان خطابه سيقدم أي مؤشرات بشأن نية البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 16-17 أيلول.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع أسواق العقود الآجلة بنسبة 75% خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية الشهر المقبل.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 38.08 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.4% إلى 1347.50 دولارا واستقر البلاديوم عند 1111.07 دولار.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

دخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة

فلسطين شهداء وجرحى في غارات متواصلة للاحتلال الإسرائيلي على غزة

البقاء لله

الوفيات وفيات الجمعة 22-8-2025

وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس

فلسطين كاتس: صدقنا أمس على خطة الجيش للحسم في غزة

تعبيرية

أخبار محلية تنويه هام من شركة الكهرباء بشأن خفض قيمة الفاتورة

سبائك ذهب

أسواق ومال كم بلغ سعر الذهب عالميا الجمعة

علم بريطانيا

عربي ودولي بريطانيا تستدعي سفيرة إسرائيل احتجاجاً على خطط الاستيطان في منطقة E1

"الإقراض الزراعي": رفع رأسمال المؤسسة يوسع قاعدة المستفيدين

أخبار محلية الإقراض الزراعي: رفع رأسمال المؤسسة يوسع قاعدة المستفيدين

غزة

فلسطين الاحتلال يقصف مناطق شرقي دير البلح



 
 



الأكثر مشاهدة