الجمعة 2025-08-22 10:21 ص
 

كاتس: صدقنا أمس على خطة الجيش للحسم في غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
 
الجمعة، 22-08-2025 09:53 ص

الوكيل الإخباري-   قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الحكومة صادقت يوم أمس على خطة الجيش للحسم في غزة، والتي تشمل استخدام قوة نارية كبيرة، وإجلاء السكان، وتنفيذ عمليات برية.

وأكد كاتس أن من أبرز شروط إسرائيل لوقف الحرب تحرير جميع المخطوفين وتفكيك سلاح حركة حماس.


وأضاف: "إذا لم توافق حماس، فستتحول غزة إلى ما أصبحت عليه رفح وبيت حانون، تماماً كما تعهدت، وهذا ما سيكون".

 
 
