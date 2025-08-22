كاتس: صدقنا أمس على خطة الجيش للحسم في غزة

الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الحكومة صادقت يوم أمس على خطة الجيش للحسم في غزة، والتي تشمل استخدام قوة نارية كبيرة، وإجلاء السكان، وتنفيذ عمليات برية.

وأكد كاتس أن من أبرز شروط إسرائيل لوقف الحرب تحرير جميع المخطوفين وتفكيك سلاح حركة حماس.