كاتس: صدقنا أمس على خطة الجيش للحسم في غزة

وأكد كاتس أن من أبرز شروط إسرائيل لوقف الحرب تحرير جميع المخطوفين وتفكيك سلاح حركة حماس.
وأضاف: "إذا لم توافق حماس، فستتحول غزة إلى ما أصبحت عليه رفح وبيت حانون، تماماً كما تعهدت، وهذا ما سيكون".
