بريطانيا تستدعي سفيرة إسرائيل احتجاجاً على خطط الاستيطان في منطقة E1

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن هذه الخطة تهدد بإجهاض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا، وتقويض وحدتها السكانية والجغرافية، عبر تقسيم الضفة الغربية إلى جزر معزولة، مؤكدة أن موقفها هذا ينسجم مع موقف دول أوروبية أخرى أعلنت رفضها للخطة الإسرائيلية.
وقالت، إن الخطة الاستيطانية، تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وستقوض بشكل خطير حل الدولتين.
ويعرف مخطط "إي 1"، بأنه مشروع استيطاني ضخم يقع شرق القدس المحتلة، على مساحة تقارب 12 كيلومترا مربعا، بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس.
ويتضمن المخطط بناء آلاف من الوحدات السكنية الاستيطانية، الأمر الذي يجعل من إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا أمرا شبه مستحيل.
-
أخبار متعلقة
-
فنلندا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجًا على مخطط E1 الاستعماري
-
ترامب يوجه طلبًا لإسرائيل بشأن سلاح حزب الله اللبناني
-
ترامب ينشر صورة من لقائه مع بوتين وأخرى للقاء نيكسون وخروشوف
-
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق في روسيا إلى 26 قتيلا
-
بوتين يستقبل وزير الخارجية الهندي في الكرملين
-
إجلاء طبي إماراتي لـ 155 من المصابين والمرضى من غزة برفقة ذويهم
-
بعد انتهاء ولايته بعام.. زيلينسكي يعبر عن رغبته في انتخابات رئاسية بشروط
-
زيلينسكي طلب من ترامب الضغط على هنغاريا لوقف عرقلة انضمام أوكرانيا لأوروبا