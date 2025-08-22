بريطانيا تستدعي سفيرة إسرائيل احتجاجاً على خطط الاستيطان في منطقة E1

09:16 ص

الوكيل الإخباري- استدعت وزارة الخارجية البريطانية، أمس، السفيرة "الإسرائيلية" في لندن تسيبي حوتوفلي، للتعبير عن احتجاجها على موافقة "إسرائيل" تنفيذ الخطة الاستيطانية في المنطقة المسماة (E1).



وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن هذه الخطة تهدد بإجهاض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا، وتقويض وحدتها السكانية والجغرافية، عبر تقسيم الضفة الغربية إلى جزر معزولة، مؤكدة أن موقفها هذا ينسجم مع موقف دول أوروبية أخرى أعلنت رفضها للخطة الإسرائيلية.

وقالت، إن الخطة الاستيطانية، تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وستقوض بشكل خطير حل الدولتين.

ويعرف مخطط "إي 1"، بأنه مشروع استيطاني ضخم يقع شرق القدس المحتلة، على مساحة تقارب 12 كيلومترا مربعا، بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس.

ويتضمن المخطط بناء آلاف من الوحدات السكنية الاستيطانية، الأمر الذي يجعل من إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا أمرا شبه مستحيل.