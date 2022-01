تعرف على أفضل 10 ألعاب بالواقع الافتراضي

الوكيل الاخباري- ازدادت أهمية تقنية الواقع الافتراضي وألعابها في الآونة الأخيرة بفضل إعلان شركة ميتا اهتمامها بها وتطويرها لنسخة ميتافيرس معتمدة عليه.



لكن لا تعتبر شركة ميتا الشركة الوحيدة المهتمة بتطوير خوذ الواقع الافتراضي أو البرمجيات المعتمدة عليه، وتعتبر ألعاب الواقع الافتراضي إحدى أوائل تطبيقات الواقع الافتراضي التي رأيناها من كثير من الشركات.

اضافة اعلان

وتوجد الكثير من الألعاب المتنوعة والتي تنتمي إلى الكثير من الفئات المختلفة التي تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي.



وتتطلب ألعاب الواقع الافتراضي توافقًا خاصًا مع الخوذ بشكل مختلف عن الألعاب المعتادة وأذرع التحكم المعتادة.



نتيجةً لذلك، فإن ألعاب الواقع الافتراضي من سوني والتي تعتمد على خوذة الواقع الافتراضي الخاصة بها لن تعمل مع خوذ الواقع الافتراضي للحاسب الشخصي.



وتجد في القائمة التي نذكرها لكم بالأسفل مجموعة من الألعاب التي تعمل مع جميع خوذ الواقع الافتراضي الخاصة بالحاسب الشخصي.



لعبة Beat Saber

تعتبر هذه اللعبة إحدى أشهر ألعاب الواقع الافتراضي المتوفرة للحواسيب الشخصية وأجهزة بلاي ستيشن أيضًا.



وهي تمتاز بأسلوب اللعب البسيط والواضح مما يجعلها مناسبة لجميع الفئات العمرية وجميع المستخدمين دون أي خبرة سابقة في الألعاب.



لعبة Dance Central VR

هذه اللعبة من الشركة التي قدمت سابقًا سلسلة ألعاب Rock Band و Guitar Hero الموسيقية التي تعتبر من أهم الألعاب الموسيقية بشكل عام.



وهي تنتمي لألعاب الرقص على المقاطع الموسيقية مثل Just Dance أو Dance Dance Revolution.



لعبة The Climb 2

تساعدك هذه اللعبة في أن تعيش حلمك في تسلق الجبال وناطحات السحاب المختلفة حول العالم عبر ممارسة رياضة التسلق في مختلف الأماكن حول العالم.



وتعتمد اللعبة على محرك Far Cry الذي يقدم رسومات مبهرة مع ميكانيكية تسلق أقرب للواقعية لتزيد من واقعية اللعبة ومتعتها.



لعبة Resident Evil 4 VR

تعود لعبة Resident Evil 4 بشكل جديد ولكن هذه المرة مع تقنية الواقع الافتراضي، لتجد نفسك ملقًا داخل عالم مليء بالوحوش وعليك هزيمتهم.



وقد قامت اللعبة بتحويل أسلوب اللعب المعتاد داخلها إلى أسلوب مناسب لخوذ الواقع الافتراضي حتى تشعر بأنك تعيش داخل هذه المغامرة.



لعبة Half life Alyx

عندما أعلنت شركة Valve عن عودة سلسلة Half life المحبوبة بلعبة جديدة تتبع القصة القديمة للسلسلة، أصيب العالم بالجنون.



ولكن المفاجأة كانت أن هذه اللعبة تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي بشكل رئيسي، وعلى الرغم من ذلك فإن المطورين المستقلين قدموا نسخة لا تحتاج لخوذ العالم الافتراضي لتشغيلها.



لعبة Star Wars Squadron

يمكنك الاستمتاع بهذه اللعبة حتى وإن لم تكن تمتلك خوذة للواقع الافتراضي، حيث تعمل اللعبة مع جميع المنصات المعتادة.



لكن تزداد متعة اللعبة والتحليق بطائرات سلسلة Star Wars المحبوبة كثيرًا عندما تستخدم خوذة واقع افتراضي.



لعبة SuperHot VR

تعتبر هذه اللعبة إحدى أشهر ألعاب الواقع الافتراضي والتي تجعلك تشعر بأنك بطل في فيلم أكشن يواجه جحافل الأعداء ويقضي عليهم.



وتمتاز اللعبة بأسلوب اللعب السريع للغاية الذي يجبرك على التحرك باستمرار داخلها والقضاء على أكبر عدد ممكن من الأعداء.



لعبة Tetris Effect Connected

تقدم هذه اللعبة تجربة جديدة ومختلفة للغاية لعالم Tetris المميز الذي يدور حول وضع المكعبات المناسبة في الأماكن المناسبة.



وتمتاز اللعبة بالمقاطع الموسيقية المذهلة التي تضيف المزيد من الحماس على تجربة اللعبة المميزة بالفعل.



لعبة In Death: Unchained

تعتمد هذه اللعبة على أسلوب ألعاب Dark Souls المميز وألعاب Rouge Like، التي تجعلك تخسر كل ما تمتلكه من أسلحة ونقاط عندما تموت داخلها.



ويجبرك هذا الأمر على إتقان اللعبة بشكل كامل ومحاولة النجاة داخل عالمها الصعب للغاية، كما أن الأسلحة المتوافرة داخل اللعبة ليست كثيرة، ويزيد هذا كثيرًا من صعوبتها.



لعبة Rez Infinite

يعتبر الكثير من المستخدمين هذه اللعبة تحفة لا يمكن أن تكرر مرة أخرى، وقد تم ترشيحها لجوائز Bafta أكثر من مرة.



وتمتاز اللعبة بتصميمها المختلف للغاية عن ألعاب التصويب المعتادة مع المقاطع الموسيقية المميزة التي تجعلك تشعر بأنك في رحلة غريبة.

المصدر: العربية