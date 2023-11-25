آخر التطورات في ثاني أيام الهدنة بين المقاومة والاحتلال

الوكيل الإخباري - دخل اتفاق الهدنة، في قطاع غزة، حيز التنفيذ في يومه الثاني، بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع دام لـ48 يوماً، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني بينهم 6150 طفلاً و4 آلاف إمرأة.

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ودخلت أمس الجمعة، عبر معبر رفح البري، شاحنات تحمل مواد غذائية وصهاريج تحمل الوقود والغاز، وذلك تنفيذاً لأحد بنود الهدنة الإنسانية المؤقتة بين المقاومة الإسلامية "حماس" والاحتلال ، في الوقت الذي أفرج فيه عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين ضمت 39 طفلاً وامرأة، مقابل افراج حماس عن أسيراً إسرائيلياً جميعهم أطفال ونساء.



وعرضت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، مشاهد للحظات تسليم المحتجزين لديها، عقب إطلاق سراحهم ضمن صفقة التبادل مع كيان الاحتلال.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أكد في كلمة له التزام الحركة بتنفيذ الهدنة وإنجاحها؛ طالما التزم الاحتلال بذلك.



