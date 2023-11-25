السبت 25-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يعتقل شابين من عين البيضا بالأغوار الشمالية

الاحتلال يدفع بتعزيزات نحو مخيم عقبة جبر بأريحا

مقدونيا الشمالية تفتح أجواءها أمام طائرة لافروف

5 ملايين دينار لزيادة صادرات 150 منشأة صناعية

مصر: 200 شاحنة مساعدات مرت من معبر رفح إلى قطاع غزة يوم أمس

عجلون.. الروابدة يرعى ملتقى 'عين على عمان وعين على فلسطين'

صحفيون في BBC يتهمونها بالتحيز لإسرائيل في تغطيتها العدوان على غزة

"الجهاد الإسلامي" يصدر بيانا بشأن الأسرى الفلسطينيين المحررين ضمن صفقة الهدنة المؤقتة

الاحتلال يكشف عن عدد المحتجزين لدى حماس

جيش الاحتلال يقتحم البيرة

عاجل

الاحتلال يشن اعتقالات شرقي نابلس

السبت، 25-11-2023 07:37 ص

آخر التطورات في ثاني أيام الهدنة بين المقاومة والاحتلال

NwIq4b26SINswhddKPzSB6ZVmsqPCfGv7pXNb8tB


الوكيل الإخباري - دخل اتفاق الهدنة، في قطاع غزة، حيز التنفيذ في يومه الثاني، بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع دام لـ48 يوماً، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني بينهم 6150 طفلاً و4 آلاف إمرأة.

اضافة اعلان


ودخلت أمس الجمعة، عبر معبر رفح البري، شاحنات تحمل مواد غذائية وصهاريج تحمل الوقود والغاز، وذلك تنفيذاً لأحد بنود الهدنة الإنسانية المؤقتة بين المقاومة الإسلامية "حماس" والاحتلال ، في الوقت الذي أفرج فيه عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين ضمت 39 طفلاً وامرأة، مقابل افراج حماس عن أسيراً إسرائيلياً جميعهم أطفال ونساء.


وعرضت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، مشاهد للحظات تسليم المحتجزين لديها، عقب إطلاق سراحهم ضمن صفقة التبادل مع كيان الاحتلال.
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أكد في كلمة له التزام الحركة بتنفيذ الهدنة وإنجاحها؛ طالما التزم الاحتلال بذلك.

للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
xuU8g

الاحتلال يعتقل شابين من عين البيضا بالأغوار الشمالية

aqabat-gaber

الاحتلال يدفع بتعزيزات نحو مخيم عقبة جبر بأريحا

1082346287_0_0_3071_1728_1920x0_80_0_0_b743ed6363896a641d2b8a600166c7bc

مصر: 200 شاحنة مساعدات مرت من معبر رفح إلى قطاع غزة يوم أمس

2

صحفيون في BBC يتهمونها بالتحيز لإسرائيل في تغطيتها العدوان على غزة

6560f6624c59b750460fd7da

"الجهاد الإسلامي" يصدر بيانا بشأن الأسرى الفلسطينيين المحررين ضمن صفقة الهدنة المؤقتة

112023257658696286842

الاحتلال يكشف عن عدد المحتجزين لدى حماس

أخبار متعلقة
image (1)

رويترز: المقاومة تطلق سراح 13 إسرائيليًا و12 تايلانديًا

368586

مصر: لا نتحمل مسؤولية عوائق دخول المساعدات الإنسانية لغزة عبر معبر رفح

2023_2_2_21_29_17_394

إسرائيل: نرفض الدعوة الشائنة لوقف إطلاق النار في غزة

653c0e634236043e510af5a6

الأمم المتحدة: مطلعون على مجريات المفاوضات بشأن الأسرى لدى حماس

1

حماس تكذب الاحتلال بوجود قادتها أسفل "الشفاء"

٦٦

مفوض أونروا: نحتاج إلى تدفق المساعدات بشكل مستمر وغير متقطع الى غزة