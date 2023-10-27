مفوض أونروا: نحتاج إلى تدفق المساعدات بشكل مستمر وغير متقطع الى غزة

الوكيل الاخباري -

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قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إننا نحتاج إلى تدفق المساعدات بشكل مستمر وغير متقطع الى قطاع غزة.وأضاف في تصريحات صحفية "لن نكون قادرين على استكمال أعمالنا من دون تأمين الوقود والشاحنات القليلة التي تصل إلى القطاع لن تحدث فارقا للسكان."وأضاف أنه يجب حماية المدنيين والمستشفيات خلال الهجمات مشيرا أن 57 من العاملين بالاونروا استشهدوا في الحرب الجارية بغزة.وتابع "من غير الممكن غض الطرف عن المأساة الإنسانية في غزة ولا يمكن أن نعادل بين سكان غزة وحماس وهذا أمر مضلل."وأكد أن تأجيل إنهاء هذه الحرب سيزيد من خطر توسع النزاع.