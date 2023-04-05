أبو الغيط يدعو المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف التصعيد الخطير

الوكيل الاخباري - أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، ومهاجمة المصلين والمعتكفين هناك، واعتقال ما يقارب من 400 فلسطيني.

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وشدد أبو الغيط في بيان، صدر اليوم الأربعاء، على أن هذه التصرفات غير المسؤولة في الأماكن المقدسة تمس المشاعر الدينية لملايين المسلمين عبر العالم.

ودعا المجتمع الدولي، إلى التحرك بسرعة من أجل دفع إسرائيل لوقف هذا التصعيد الخطير الذي يُنذر بإشعال الموقف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وطالب الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن هذه الأعمال الاستفزازية، مُحذراً من مغبة تصدير الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل إلى الشعب الفلسطيني.



وأكد أن التوجهات المتطرفة التي تتحكم في سياسة الحكومة الإسرائيلية ستقود إلى مواجهات واسعة مع الفلسطينيين إذا لم يوضع حد لها.



وفا

