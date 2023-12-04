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الإثنين، 04-12-2023 08:01 م

أبو عبيدة يكشف ما يحدث على أرض المعركة ويوجِّهُ صفعةً قويةً لجيش العدوّ

ابو عبيدة


الوكيل الإخباري - كشف الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة ان مجاهدو القسام خلال الـ24 ساعةً الأخيرة تمكنوا من تدمير 28 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً في كافة محاور القتال في قطاع غزة .

واضاف انهم استهدفوا القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى بشكل محقق .

 وبين انهم دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني  .

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