أبو عبيدة: وثقنا تدمير مجاهدينا 136 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرا كليا أو جزئيا

الوكيل الإخباري - كشف الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" أن المقاومة وثقت تدمير 136 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرا كليا أو جزئيا في قطاع غزة.

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وقال أبو عبيدة في خطاب، مساء اليوم الأربعاء، إن مجاهدي كتائب القسام مستمرون في القتال والتصدي للعدو في كل المحاور.

وأضاف أن سلاح القنص يواصل استهداف جنود الاحتلال وسلاح المدفعية دك التحصينات.

وأعاد أبو عبيدة التأكيد على أن المسار الوحيد هو صفقة شاملة لتبادل الأسرى بشكل كامل أو جزئي، لافتا إلى أن العدو يرفض تهيئة الظروف للإفراج عن الأسرى وأفشل عملية الإفراج عن 12 منهم.