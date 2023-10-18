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الأربعاء، 18-10-2023 08:56 م

أردوغان ردا على فشل مجلس الأمن بوقف النار في غزة: فاشل وغير فعال في الوفاء بمسؤولياته

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الوكيل الاخباري- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مجلس الأمن الدولي الذي لم يعتمد مشروع القرار الإنساني الروسي بشأن الشرق الأوسط، فشل مرة أخرى في الوفاء بمسؤولياته.اضافة اعلان


وأكد أردوغان: "لقد فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، غير الفعال على الإطلاق، مرة أخرى في الوفاء بمسؤولياته، وقد تم إحباط جهودنا لضمان السلام من خلال خطوات مثل إرسال حاملات طائرات إلى المنطقة، وقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني، والعقاب الجماعي لسكان غزة".

كما أشار أردوغان إلى أنه "بالتعاون مع السلطات المصرية، سلمت تركيا ثلاث طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى المنطقة".

وأعرب الرئيس التركي عن امتنانه لعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا استثنائيا في جدة، قائلا: "إن منظمة التعاون الإسلامي تظهر بشكل مباشر تصميم العالم الإسلامي على مواجهة القمع المتزايد من قبل إسرائيل، وتضامنه مع الشعب الفلسطيني ودعمه للقضية الفلسطينية".

 




 

 


 

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