الأربعاء 13-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يقر باغتيال قيادي بحماس في غارة على صور اللبنانية

شهيد من القسام بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان

إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا

مرصد الزلازل يسجل زلزالا في مناطق شمال الأردن

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 31272

البلقاء التطبيقية توقف اقتطاعات الموظفين عن شهر أذار

انتشال جثامين 6 شهداء من عائلة واحدة في دير البلح

غانتس يوجه رسالة الى نتنياهو

15 شهيدا في قصف الاحتلال مدينة غزة

الصفدي: لا بديل عن أونروا خاصة في ظل الكارثة الإنسانية في غزة

الأربعاء، 13-03-2024 12:37 م

أسرى فلسطينيون سابقون لدى الاحتلال يروون تفاصيل تعذيبهم

و


الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن معتقلين فلسطينيين سابقين لدى الاحتلال الإسرائيلي تعرضهم للضرب والإهانة وإجبارهم على الركوع لأكثر من 20 ساعة.

اضافة اعلان


وأضافوا أن قوات الاحتلال جردتهم من ملابسهم لأوقات طويلة، وفي أثناء الاستجواب.


وقال الأسير السابق محمد عبيد إن الجنود الإسرائيليين طلبوا منه مسح الدماء عن وجهه لالتقاط صورة أمام علم إسرائيل، وأضاف أن الاحتلال أطلق سراحه لاحقا من دون توجيه اتهامات إليه، بعد 40 يوما من الاحتجاز.


كذلك قالت هبة غبن الأسيرة السابقة لدى الاحتلال "هددوني بالصعق بالكهرباء، وقاموا بربط أيدينا وأرجلنا".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2019_08_25_11_52_33

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين في الضفة

22

مسؤول أميركي: استياء واشنطن من سلوك إسرائيل حقيقي

22

4 شهداء بقصف الاحتلال على مركز لتوزيع المساعدات برفح

2023-11-03T064320Z_372381633_RC2H54AT4OJL_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-800x549

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 31272

22024112234704214517

انتشال جثامين 6 شهداء من عائلة واحدة في دير البلح

Netanyahu--Benny-Gantz

غانتس يوجه رسالة الى نتنياهو

أخبار متعلقة
احتلال 5

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من الخليل بينهم طفل

اسعاف 5

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال بالقدس

احتلال 55

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

احتلال 55

قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين من بيت لحم

9

اشتباكات بين أمن السلطة الفلسطينية ومقاومين في طوباس

احتلال 7

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من القدس