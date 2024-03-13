أسرى فلسطينيون سابقون لدى الاحتلال يروون تفاصيل تعذيبهم

الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن معتقلين فلسطينيين سابقين لدى الاحتلال الإسرائيلي تعرضهم للضرب والإهانة وإجبارهم على الركوع لأكثر من 20 ساعة.

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وأضافوا أن قوات الاحتلال جردتهم من ملابسهم لأوقات طويلة، وفي أثناء الاستجواب.



وقال الأسير السابق محمد عبيد إن الجنود الإسرائيليين طلبوا منه مسح الدماء عن وجهه لالتقاط صورة أمام علم إسرائيل، وأضاف أن الاحتلال أطلق سراحه لاحقا من دون توجيه اتهامات إليه، بعد 40 يوما من الاحتجاز.



كذلك قالت هبة غبن الأسيرة السابقة لدى الاحتلال "هددوني بالصعق بالكهرباء، وقاموا بربط أيدينا وأرجلنا".