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الأربعاء، 14-02-2024 06:53 ص

اشتباكات بين أمن السلطة الفلسطينية ومقاومين في طوباس

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الوكيل الاخباري - وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ومقاومين فلسطينيين في مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

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وطارد أمن السلطة مقاومين لاعتقالهم ومصادرة أسلحتهم في أثناء محاولة المقاومين التصدي لقوات جيش الاحتلال التي اقتحمت المدينة.


وأشعل شبان المدينة الإطارات المطاطية وقطعوا الطرق في المدينة بعد تلك الاشتباكات.


يذكر أن القناة 12 الإسرائيلية ذكرت -الأسبوع الماضي- أن رئيس جهاز الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ورئيس جهاز الشاباك رونين بار ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة غسان عليان التقوا سرا في تل أبيب بأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.


 




 

 


 

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