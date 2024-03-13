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الأربعاء، 13-03-2024 10:50 ص

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من الخليل بينهم طفل

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الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خمسة فلسطينيين من بلدة بيت أمر شمال الخليل، بينهم طفل.

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وأفاد الناشط الاعلامي في البلدة محمد عوض لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت مناطق عصيدة، والبياضة، والظهر، والطواحين بالبلدة، وفتشت عددا من منازل الفلسطينيين، وحطمت محتوياتها، واحتجزت أصحابها، واعتقلت كلا من: نبيل محمد مرشد عوض( 40 عاما)، ونجله عبد الله (15 عاما)، وأحمد سمير عبد الله الصليبي( 25 عاما)، وصلاح فرحان موسى علقم ( 23 عاما)، وثائر تيسير عايد اخليل (25 عاما)، ونقلتهم الى معسكر "عصيون" شمال الخليل.


وأضاف، أن قوات الاحتلال احتجزت عشرات المصلين في مسجد عصيدة، بعد الانتهاء من صلاة الفجر، لحين انتهاء جنود الاحتلال من تفتيش أحد المنازل في المنطقة.


 




 

 


 

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