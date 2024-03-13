استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال بالقدس

الوكيل الاخباري - أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز الجيب العسكري الواقع شمال غرب القدس المحتلة.

اضافة اعلان



وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب مركبة فلسطينية داخلها 5 شبان فلسطينيين عند الحاجز العسكري الإسرائيلي القريب من بلدة الجيب شمال غرب القدس المحتلة.



وكانت قوات الاحتلال قد قتلت طفلا فلسطينيا في مخيم شعفاط بالقدس الليلة، وبذلك ارتفع عدد الشهداء إلى 3.



كما يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص الاحتلال في الضفة إلى 431 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة إلى نحو 4700 مصاب.

