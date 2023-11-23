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الخميس، 23-11-2023 08:48 ص

"أكسيوس": بلينكن ينوي زيارة إسرائيل بالتزامن مع اتفاق تبادل الأسرى

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الوكيل الإخباري- ذكرت مصادر لموقع "أكسيوس" أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعتزم زيارة إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين حول الحرب في غزة.

ووفقا للموقع، تكمن أهمية الرحلة الرابعة التي يقوم بها بلينكن إلى إسرائيل منذ عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر، في احتمال تزامنها مع تنفيذ صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس" تتضمن وقف القتال لعدة أيام.

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وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الحكومة صوتت، صباح الأربعاء، لصالح الاتفاق المقترح للإفراج عن بعض المحتجزين في غزة.


وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان إن "الحكومة وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى لاتّفاق يتمّ بموجبه إطلاق سراح ما لا يقلّ عن 50 مختطفاً من النساء والأطفال على مدار أربعة أيام يسري خلالها وقف للقتال".


وقال موقع "أكسيوس" إن إسرائيل ستسمح، بموجب الصفقة، بدخول مزيد من الوقود إلى قطاع غزة خلال فترات وقف إطلاق النار، ونقل عن مصادره أن السلطات الإسرائيلية ستسمح بدخول 300 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر. 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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