وزير الاتصالات الفلسطيني: فلسطين تتفاوض على خدمات ستارلينك لاستعادة الاتصال في غزة

الوكيل الإخباري - قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحاق سدر، إنه يجري حاليا التنسيق مع الجهات الدولية للحصول على خدمات ستارلينك في التواصل مع قطاع غزة.

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وأضاف الوزير في تصريح لقناة "الحدث"، "طلبنا من مصر تقوية شبكات البث بعد قطع إسرائيل الاتصالات في غزة".



وكانت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية قد أعلنت أمس الجمعة انقطاع كافة خدمات الاتصالات والانترنت بشكل كامل مع قطاع غزة وانعزاله عن العالم، بعد هجمات إسرائيلية مكثفة خلال الساعة الماضية.



وطالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس التنفيذي لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) إيلون ماسك بتوفير الاتصالات والإنترنت لقطاع غزة بعد انقطاعها كاملا بسبب غارات إسرائيل ودشنوا وسما على منصة "إكس".

RT