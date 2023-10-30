الإثنين 30-10-2023
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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 إثر انقلاب دبابة

الإثنين، 30-10-2023 07:02 ص

أميركا تعلّق على اقتحام مطار داغستان الروسية

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الوكيل الاخباري - دانت الولايات المتحدة ما وصفته بـ"الاحتجاجات المعادية للسامية" التي شهدها مطار في جمهورية داغستان الروسية بعد أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل، حسبما أعلنت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض.

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وكتبت أدريان واتسون على موقع "إكس": "تدين الولايات المتحدة بشدة الاحتجاجات المعادية للسامية في داغستان بروسيا".


واقتحم المئات من المحتجين المناهضين لإسرائيل مطار محج قلعة الأحد فور وصول طائرة قادمة من إسرائيل، مما اضطر قوات الأمن الروسية إلى إغلاق المطار وتغيير مسار الرحلات الجوية أثناء إبعاد المحتجين وذلك بعد الاعتداء المتواصل على قطاع غزة

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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