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الثلاثاء، 14-11-2023 08:32 ص

أول تعليق من جيش الاحتلال على فيديو مقتل المجندة الاسيرة لدى حماس

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الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي إنه أبلغ عائلة الاسيرة لدى حماس المجندة فاؤول أزاي مارك أسياني والتي أعلنت حماس مقتلها في غارة إسرائيلية، بصحة الفيديو نشرته "القسام" حول هويتها.

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وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن ممثلا عن الجيش حضر إلى منزل العائلة الأسيرة وأبلغهم بنشر الفيديو الذي يظهر مقتلها.


وتابع "نحن نستخدم جميع الوسائل، الاستخباراتية والعملياتية، لإعادة المختطفين إلى ديارهم.. تواصل حماس استخدام الإرهاب النفسي وتتصرف بشكل غير إنساني، من خلال مقاطع الفيديو والصور المختطفة، كما فعلت في الماضي"، بحسب قوله.


ونشرت كتائب "القسام" مساء الاثنين، رسالة للأسيرة الإسرائيلية المجندة أسياني، التي "قُتلت بقصف الطائرات الإسرائيلية بتاريخ 9 نوفمبر 2023".


وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في تحديث لأرقامه أن عدد الأسرى الموجودين في غزة بلغ 241 شخصا.


كما قالت "القسام" أن عدد الأسرى يتراوح بين 200 إلى 250 أسيرا.

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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