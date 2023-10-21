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السبت، 21-10-2023 11:00 م

الجيش الإسرائيلي يعلن تكثيف ضرباته على قطاع غزة

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الوكيل الاخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، عزمه تكثيف ضرباته على غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

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وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي الجنرال دانييل هاغاري: "علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة (...) اعتبارا من اليوم سنكثف الضربات ونقلل (حجم) الخطر".

وأفاد مصدر اليوم السبت، باشتداد القصف على قطاع غزة، مشيرا إلى أن قصفا إسرائيليا استهدف منازل المواطنين الفلسطينيين في بيت لاهيا.

وتحدث المصدر عن اشتداد حدة القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، وقال إن طائرات القوات الإسرائيلية قصفت سوق بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

 




 

 


 

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