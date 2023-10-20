أول دولة غير عربية تستدعي سفير الاحتلال الإسرائيلي

الوكيل الإخباري - أفادت محطة إذاعة Bio Bio، بأن وزارة الخارجية التشيلية استدعت سفير الاحتلال الإسرائيلي لديها بسبب العدوان الغاشم على غزة.

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من جانبها، أكدت الوزارة لوسائل الإعلام، أنه تم إبلاغ سفير الاحتلال الإسرائيلي جيل أرسيلي بأن لهجة وشكل تصريحاته، غير مقبولة بتاتا.



وقبل ذلك طلب السفير عقد اجتماع مع نائب وزير الداخلية في تشيلي، مانويل مونسالفي، وخلال اللقاء أعرب السفير عن استيائه من كلام الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش، وخلال تعليقه على اللقاء، انتقد مونسالفي تصرفات السفير، وخاصة المتعلقة بإثارة موضوع تصريحات رئيس الدولة التشيلية.



ويوم أول أمس شدد الرئيس بوريتش، على أن هجمات حماس لا يمكن أن تبرر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال في غزة". روسيا اليوم