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الأحد، 03-12-2023 02:11 م

إجلاء 133 مواطنا روسيا آخرين من غزة عبر معبر رفح

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الوكيل الاخباري- أفادت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الأحد بأن مجموعة جديدة تضم 133 من المواطنين الروس وأفراد عائلاتهم غادرت قطاع غزة عبر معبر رفح.

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وأكدت الطوارئ الروسية في بيان لها أنها تواصل العمل مع المواطنين الروس الذين غادروا قطاع غزة، وقالت: "لقد عبر 133 من المواطنين الروس وأفراد عائلاتهم معبر رفح".

وأوضح البيان أن متخصصين تابعين للطوارئ الروسية في مصر يقدمون المساعدة الطبية والنفسية للمواطنين الروس، كما يوفرون لهم الماء والغذاء ويساعدون في الحصول على الوثائق اللازمة.

وأضاف البيان أنه "بعد اجتياز جميع المراحل الضرورية، سيقوم طيران وزارة الطوارئ بنقل الذين تم إجلاؤهم من غزة، إلى موسكو".

 




 

 


 

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