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كتائب القسام تكشف عن عمليات بطولية ضد الاحتلال - بيان

السبت، 04-11-2023 04:25 م

تفاصيل مروعة.. هكذا قصف الإحتلال قافلة الإسعاف ومستشفى الشفاء بغزة

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الوكيل الإخباري - دانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لقافلة مركبات الإسعاف خلال نقلها عدداً من المصابين من غزة إلى معبر رفح البري، فضلاً عن قصف مدخل مستشفى الشفاء، ما أسفر عن سقوط 15 شهيداً وإصابة أكثر من 60 جريحاً من المدنيين.

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وحدد بيان للهلال الأحمر، تفاصيل المجزرة ، موضحاً أنه حوالي الساعة 16:05، انطلقت المركبات من أمام مستشفى الشفاء بقرار من منسق وزارة الصحة للتحرك باتجاه جنوب القطاع، بما في ذلك 5 مركبات إسعاف 4 منها تتبع لوزارة الصحة وواحدة تتبع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.


وعند وصول القافلة لمسافة تبعد حوالي 4 كم عن مستشفى الشفاء، وعلى الطريق الساحلي الوحيد الواصل بين محافظة غزة وجنوب القطاع (شارع الرشيد)، فوجئت القافلة بإغلاق الطريق بكميات كبيرة من الحجارة والركام نتيجة قصف في المكان، وعليه عادت مركبات الإسعاف أدراجها باتجاه المستشفى.


إلا أنه وخلال عودتها وعلى مسافة لا تبعد كيلو متراً عن مستشفى الشفاء تعرضت مركبة الإسعاف التي تترأس القافلة والتابعة لوزارة الصحة الفلسطينية، إلى استهداف مباشر بصاروخ من الاحتلال أدى إلى إصابتها بشكل مباشر.


على الفور استمرت مركبات الإسعاف الأخرى بمواصلة طريقها باتجاه مستشفى الشفاء، وفور وصول مركبة إسعاف الهلال الأحمر لبوابة المستشفى لإنزال مصابة كانت متجهة إلى معبر رفح لتلقي علاجها في مشافي مصر، وعلى مسافة لا تزيد عن مترين فقط من بوابة المستشفى، قصف الاحتلال بصاروخ واحد مقدمة مركبة الإسعاف مما أسفر عن وقوع 15 شهيداً وإصابة أكثر من 60 جريحا من المدنيين والنازحين المتواجدين على مدخل المستشفى.


كما أصيب المسعف شادي الطيف بشظايا بسيطة في القدم وكدمات، وأصيب سائق الإسعاف أحمد المدهون بكدمات في الصدر وسط حالة الهلع الشديد.
وخرجت مركبة الإسعاف عن الخدمة بشكل كامل نتيجة تعرضها لأضرار بالغة، ليرتفع عدد مركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر التي خرجت عن الخدمة بفعل الاستهداف الاسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 8 مركبات، بالإضافة إلى استشهاد 4 مسعفين يتبعون الهلال الأحمر خلال أدائهم لعملهم الإنساني في قطاع غزة، وإصابة 21 مسعفا.


واعتبر الهلال الأحمر أن استهداف الطواقم الطبية بشكل متعمد "يشكل انتهاكا جسيما لاتفاقيات جنيف، وجريمة حرب.


 




 

 


 

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