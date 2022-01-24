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الإثنين، 24-01-2022 03:19 م

إدارة سجون الاحتلال تنكل بالأسير شادي هلسه أثناء اعتقاله

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الوكيل الإخباري-قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الإثنين، إن الأسير شادي سلامة هلسه (30 عاماً) من عرب السواحرة، والمعتقل بتاريخ 8/12/2021، يعاني من آلام شديدة في أنفه إضافة إلى أوجاع شديدة في منطقة الظهر، ومن مشكلة حصر البول، فيما تتعمد إدارة المعتقل بالمماطلة بتقديم العلاج اللازم له، وتكتفي بإعطائه المسكنات.

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وتابعت الهيئة أن الأسير هلسة تعرض إلى الضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال أثناء اعتقاله، مما تسبب بكسر في أنفه، إضافة الى عدم وضوح الرؤية في عينه، وضيق بالتنفس/ كما تعرض للضرب على منطقة الرأس، والرقبة.


وأكّدت الهيئة أن سلطات الاحتلال تمعن بسياسة الإهمال الطّبي المتعمّد بحقّ الأسرى، من خلال استخدام سياسات يشهدها الأسرى يومياً.

 

وفا

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