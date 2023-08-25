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الجمعة، 25-08-2023 02:31 م

إصابات إثر اعتداء الاحتلال على المصلين في القدس

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الوكيل الاخباري - أصيب عدد من المصلين في القدس، اليوم الجمعة، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم، عند باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر بأن عددا من المصلين أصيبوا بجروح ورضوض جراء الاعتداء عليهم بالضرب من قبل جنود الاحتلال، عند باب الأسباط، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابة مواطن بكسر في القدم جراء إصابته بقنبلة صوت ألقاها جنود الاحتلال صوب المصلين الذين توافدوا إلى المسجد الأقصى، وقد جرى نقله إلى المستشفى.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطيني المقدسي شاكر الزعتري من باب الأسباط، بحسب ما أفادت مصادر.

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